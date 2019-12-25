В Ростовской области заявили о снижении смертности на дорогах на 23%

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В январе — ноябре 2019 года на дорогах Ростовской области погибли 393 человека, что на 23% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.
В Ростовской области заявили о снижении смертности на дорогах на 23%
  • РИА Новости

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на данные министра транспорта региона Андрея Иванова.

По его словам, ориентировочно удалось снизить фактор социального риска до 9,35 смерти на 100 тыс. населения при годовом пределе 12,7.

«В целом задача, которая перед нами стоит в рамках национального проекта, — это в два раза снизить эту цифру — не более четырёх человек», — сказал Иванов.

Ранее начальник управления ГИБДД по Калужской области Алексей Холопов в беседе с kp.ru оценил ситуацию со смертностью на дорогах.

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