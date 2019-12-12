В Подмосковье заявили о снижении смертности в ДТП на 14% в 2019 году

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик заявил о снижении смертности в ДТП за 11 месяцев 2019 года, передаёт телеканал «360».

«Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Московской области снизилось на 14%. Это лучший показатель среди субъектов России», — сказал он.

В 2018 году за аналогичный период зафиксировали 864 погибших, в 2019-м — 747.

Как отметил начальник регионального УГИБДД Виктор Кузнецов, в рамках реализации задач нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» идёт активная работа по выполнению федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Его цель — снижение к 2024 году смертности в результате ДТП в 3,5 раза относительно показателей 2017-го.

Ранее URA.RU сообщало, что количество ДТП в Екатеринбурге выросло на 19% в 2019 году.