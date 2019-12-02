В ГИБДД заявили о снижении смертности в ДТП на 9,4% в 2019 году

Госавтоинспекция скорректировала данные, отметив, что в 2019 году происходит снижение уровня смертности на российских дорогах почти на 9,5%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

«В настоящее время общая статистика смертности в ДТП снижается, но на неё оказывают влияние резонансные дорожно-транспортные происшествия, как в Забайкалье», — сказали в ведомстве.

Там подчеркнули, что уделяют пристальное внимание основным факторам риска, способным привести к авариям.

Как рассказали в пресс-службе, всего за 10 месяцев число погибших в ДТП снизилось на 9,4%, а количество аварий с пострадавшими и жертвами уменьшилось на 3,5%.

Ранее замглавы ГИБДД Олег Понарьин сообщил, что может произойти рост оперативных данных.

1 декабря в Забайкальском крае пассажирский автобус упал с моста на лёд реки Куэнги. Погибли 19 человек, ещё 22 пострадали.