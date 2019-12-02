В ГИБДД заявили о снижении смертности в ДТП на 9,4% в 2019 году
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- РИА Новости
«В настоящее время общая статистика смертности в ДТП снижается, но на неё оказывают влияние резонансные дорожно-транспортные происшествия, как в Забайкалье», — сказали в ведомстве.
Там подчеркнули, что уделяют пристальное внимание основным факторам риска, способным привести к авариям.
Как рассказали в пресс-службе, всего за 10 месяцев число погибших в ДТП снизилось на 9,4%, а количество аварий с пострадавшими и жертвами уменьшилось на 3,5%.
Ранее замглавы ГИБДД Олег Понарьин сообщил, что может произойти рост оперативных данных.
1 декабря в Забайкальском крае пассажирский автобус упал с моста на лёд реки Куэнги. Погибли 19 человек, ещё 22 пострадали.