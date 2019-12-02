В ГИБДД прокомментировали смертность на российских дорогах

Заместитель главы ГИБДД Олег Понарьин заявил, что Госавтоинспекция России прогнозирует рост числа ДТП со смертельным исходом на дорогах страны.

Об этом сообщает ТАСС.

«Вчерашнее ДТП, о котором мы все узнали, — это действительно трагедия. Даже если взять сухие цифры статистики, то на сегодняшний момент с начала года произошло 146 тыс. ДТП», — сказал Понарьин.

Он отметил, что, по имеющимся у ведомства данным, за этот период в авариях погибли более 15 тыс. человек, при этом около 160 тыс. пострадали в дорожных происшествиях.

«Говорю приблизительные цифры, поскольку они оперативные, они будут уточняться. К сожалению, на мой взгляд, они будут увеличиваться, а не уменьшаться», — добавил заместитель главы ГИБДД.

Соответствующее заявление Понарьин сделал во время своего выступления на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения.

1 декабря в Забайкальском крае пассажирский автобус упал с моста на лёд реки Куэнги. В результате аварии погибли по меньшей мере 19 человек, ещё 22 пострадали. Сообщается, что у транспортного средства разорвало колесо, после чего водитель потерял управление.

Подробнее — в материале RT.