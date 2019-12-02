В ГИБДД прокомментировали смертность на российских дорогах

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Заместитель главы ГИБДД Олег Понарьин заявил, что Госавтоинспекция России прогнозирует рост числа ДТП со смертельным исходом на дорогах страны.
В ГИБДД прокомментировали смертность на российских дорогах
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Вчерашнее ДТП, о котором мы все узнали, — это действительно трагедия. Даже если взять сухие цифры статистики, то на сегодняшний момент с начала года произошло 146 тыс. ДТП», — сказал Понарьин.

Он отметил, что, по имеющимся у ведомства данным, за этот период в авариях погибли более 15 тыс. человек, при этом около 160 тыс. пострадали в дорожных происшествиях.

«Говорю приблизительные цифры, поскольку они оперативные, они будут уточняться. К сожалению, на мой взгляд, они будут увеличиваться, а не уменьшаться», — добавил заместитель главы ГИБДД.

Соответствующее заявление Понарьин сделал во время своего выступления на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения.

1 декабря в Забайкальском крае пассажирский автобус упал с моста на лёд реки Куэнги. В результате аварии погибли по меньшей мере 19 человек, ещё 22 пострадали. Сообщается, что у транспортного средства разорвало колесо, после чего водитель потерял управление.

Подробнее — в материале RT.

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