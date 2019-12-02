В ГИБДД прокомментировали смертность на российских дорогах
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Вчерашнее ДТП, о котором мы все узнали, — это действительно трагедия. Даже если взять сухие цифры статистики, то на сегодняшний момент с начала года произошло 146 тыс. ДТП», — сказал Понарьин.
Он отметил, что, по имеющимся у ведомства данным, за этот период в авариях погибли более 15 тыс. человек, при этом около 160 тыс. пострадали в дорожных происшествиях.
«Говорю приблизительные цифры, поскольку они оперативные, они будут уточняться. К сожалению, на мой взгляд, они будут увеличиваться, а не уменьшаться», — добавил заместитель главы ГИБДД.
Соответствующее заявление Понарьин сделал во время своего выступления на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения.
1 декабря в Забайкальском крае пассажирский автобус упал с моста на лёд реки Куэнги. В результате аварии погибли по меньшей мере 19 человек, ещё 22 пострадали. Сообщается, что у транспортного средства разорвало колесо, после чего водитель потерял управление.
Подробнее — в материале RT.