Диетолог рассказала о пользе семечек для здоровья

Врач-диетолог ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Тамара Прунцева рассказала о полезных свойствах сушёных семян подсолнечника.

В беседе с радио Sputnik она отметила, что подсолнечные семечки содержат витамин Е, который защищает клетки организма от старения.

«Семечки — полезный продукт. Я рекомендовала бы употреблять семечки, поскольку в них содержится колоссальное количество витамина E. Он нужен нам для красоты. Он улучшает кожу, волосы и ногти. Также семечки полезны для поддержания костной ткани, поскольку в семенах содержится медь, а она полезна для костей», — отметила диетолог.

Она добавила, что при этом стоит помнить, что семена подсолнечника — очень калорийный продукт, поэтому людям с избыточной массой тела стоит употреблять их в небольшом количестве.

Употребление семечек запрещено при ряде заболеваний, в том числе при панкреатите или болезни Вильсона — Коновалова.

Ранее диетолог кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН оценила результаты исследования о питании россиян.