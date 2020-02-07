В Чувашии отстранили от должности и. о. министра транспорта

Исполняющий обязанности министра транспорта Чувашии Александр Николаев освобождён от должности врио главы республики Олегом Николаевым.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы республики.

«Освободить Николаева Александра Михайловича от исполнения обязанностей заместителя председателя кабинета министров Чувашской Республики — министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики», — говорится в указе.

Временно исполняющим обязанности главы регионального Минтранса назначен заместитель главы ведомства Сергей Яхатин.

Ранее российский лидер Владимир Путин прокомментировал своё решение уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, заявив, что если у чиновника нет уважения к людям, то он «должен оставить это место работы и найти себе другое применение».

Указ о досрочном прекращении полномочий Игнатьева был подписан президентом 29 января.

Позднее Олег Николаев подписал указ об отставке правительства.

Ожидается, что выборы главы региона пройдут в в единый день голосования 13 сентября.