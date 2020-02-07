В Чувашии отстранили от должности и. о. министра транспорта
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Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы республики.
«Освободить Николаева Александра Михайловича от исполнения обязанностей заместителя председателя кабинета министров Чувашской Республики — министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики», — говорится в указе.
Временно исполняющим обязанности главы регионального Минтранса назначен заместитель главы ведомства Сергей Яхатин.
Ранее российский лидер Владимир Путин прокомментировал своё решение уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, заявив, что если у чиновника нет уважения к людям, то он «должен оставить это место работы и найти себе другое применение».
Указ о досрочном прекращении полномочий Игнатьева был подписан президентом 29 января.
Позднее Олег Николаев подписал указ об отставке правительства.
Ожидается, что выборы главы региона пройдут в в единый день голосования 13 сентября.