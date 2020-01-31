Правительство Чувашии ушло в отставку

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Врио главы Чувашии Олег Николаев подписал указ об отставке правительства. Об этом он сообщил на первом заседании с кабинетом министров.
Правительство Чувашии ушло в отставку
  • РИА Новости

«Я подписал сегодня указ об отставке правительства. Я думаю, что в ближайшее время мы будем консультироваться, очевидно, со многими из вас мы продолжим и дальше работу, побеседуем насчёт того, как организована деятельность», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Олег Николаев.

После этого Николаев рассказал ФАН о разговоре с президентом.

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