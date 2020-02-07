В Мурманске предложили создать ТОР «Столица Арктики»
- globallookpress.com
«Создать территорию опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики» на территориях муниципальных образований «Кольский район» и «Печенгский район» городского округа «Город Мурманск» Мурманской области», — приводит ТАСС предложение Минвостокразвития России.
Отмечается, что вложения резидентов ТОР «Столица Арктики» должны составлять не менее 500 тыс. рублей.
Ранее «Невские новости» сообщали, что в Мурманской области прошло совещание по вопросу создания территории опережающего развития.