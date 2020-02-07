В Мурманске предложили создать ТОР «Столица Арктики»

Короткая ссылка
В Мурманске может появиться территория опережающего развития «Столица Арктики».
В Мурманске предложили создать ТОР «Столица Арктики»
  • globallookpress.com

«Создать территорию опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики» на территориях муниципальных образований «Кольский район» и «Печенгский район» городского округа «Город Мурманск» Мурманской области», — приводит ТАСС предложение Минвостокразвития России.

Отмечается, что вложения резидентов ТОР «Столица Арктики» должны составлять не менее 500 тыс. рублей.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Мурманской области прошло совещание по вопросу создания территории опережающего развития.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить