В Мурманской области обсудили создание ТОР

В Мурманской области прошло совещание по вопросу создания территории опережающего развития, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-центр регионального правительства.

Участники обсудили основные этапы реализации, а также инвестиционные проекты, которые попадут в ТОР в первую очередь.

«До конца января необходимо предоставить их комплексные показатели, информацию о земельных участках, о видах деятельности, финансово-экономическое обоснование. И что немаловажно — о планируемом месте регистрации создаваемых объектов», — заявил глава регионального Минэкономразвития Александр Козлов.

В феврале премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление правительства о создании в России ещё 14 территорий опережающего развития.