В Мурманской области обсудили создание ТОР

Короткая ссылка
В Мурманской области прошло совещание по вопросу создания территории опережающего развития, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-центр регионального правительства.
В Мурманской области обсудили создание ТОР
  • ©minvr.ru

Участники обсудили основные этапы реализации, а также инвестиционные проекты, которые попадут в ТОР в первую очередь.

«До конца января необходимо предоставить их комплексные показатели, информацию о земельных участках, о видах деятельности, финансово-экономическое обоснование. И что немаловажно — о планируемом месте регистрации создаваемых объектов», — заявил глава регионального Минэкономразвития Александр Козлов.

В феврале премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление правительства о создании в России ещё 14 территорий опережающего развития.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить