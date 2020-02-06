Минздрав утвердил список ввозимых в Россию психотропных препаратов

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Минздрав утвердил список разрешённых для ввоза на территорию России незарегистрированных медицинских лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
Минздрав утвердил список ввозимых в Россию психотропных препаратов
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«Утвердить прилагаемый перечень заболеваний и состояний и соответствующих лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в целях осуществления их ввоза на территорию России для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов», — говорится в проекте приказа, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Уточняется, что в список медпрепаратов попали противоэпилептический ректальный раствор «Диазепам», раствор оромукозальный «Мидазолам», раствор в ампулах «Лоразепам», а также эликсир «Фенобарбитал» и таблетки «Клобазам».

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил утвердить порядок ввоза незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи.

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