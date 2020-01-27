Путин поручил утвердить порядок ввоза незарегистрированных лекарств

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Президент России Владимир Путин поручил утвердить порядок ввоза незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Путин поручил утвердить порядок ввоза незарегистрированных лекарств
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

Срок исполнения — 1 марта 2020 года, ответственный — премьер-министр Михаил Мишустин. 

Также поручено «обеспечить утверждение перечня заболеваний и состояний и лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, в целях осуществления ввоза таких препаратов».

15 января в ходе послания Федеральному собранию Путин заявил, что ситуации, когда люди оставались без необходимых лекарств, не должны повторяться.

Он рассказал, что решения, которые позволят централизованно ввозить отдельные специализированные препараты без официального разрешения, уже приняты.

Глава государства попросил правительство в кратчайшие сроки отладить эту работу.

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