Минздрав подготовил проект по ввозу незарегистрированных лекарств

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Министерство здравоохранения России подготовило проект постановления, утверждающего правила ввоза в страну незарегистрированных препаратов.

Докмент был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Настоящий порядок устанавливает правила ввоза конкретной партии незарегистрированных лекарственных препаратов, включённых в перечень заболеваний и состояний, и соответствующих лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, утверждаемый Министерством здравоохранения России», — говорится в документе.

Отмечается, что «ввоз незарегистрированных наркотических и психотропных лекарственных препаратов в соответствии с настоящим постановлением осуществляется федеральным государственным унитарным предприятием «Московский эндокринный завод».

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил утвердить порядок ввоза незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи.

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