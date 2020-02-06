Полицейские задержали подозреваемого в поджоге Никулинского суда Москвы

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В столичном главке МВД России сообщили о задержании подозреваемого в поджоге Никулинского суда Москвы.
Полицейские задержали подозреваемого в поджоге Никулинского суда Москвы
  • РИА Новости

«В территориальный отдел полиции поступило сообщение о возгорании здания Никулинского районного суда Москвы. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве задержали подозреваемого в одном из домов на Ленинском проспекте», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее сообщалось, что в Никулинском суде Москвы произошёл пожар.

Позднее в МВД Москвы заявили, что возгорание в здании произошло из-за брошенной неизвестным бутылки с зажигательной смесью.

По факту ЧП СК возбудил уголовное дело.

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