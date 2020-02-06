СК завёл дело по факту поджога Никулинского суда

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту поджога здания Никулинского суда Москвы бутылками с зажигательной смесью.
СК завёл дело по факту поджога Никулинского суда
  • РИА Новости

«По факту поджога районного суда на западе столицы возбуждено уголовное дело. Проводится необходимый комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, и лица, совершившего преступление», — приводит ТАСС сообщение ГСУ СК России по Москве.

Ранее сообщалось, что в Никулинском суде Москвы произошёл пожар.

Позднее в пресс-службе МВД Москвы сообщили, что возгорание в Никулинском суде произошло из-за брошенной неизвестным бутылки с зажигательной смесью.

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