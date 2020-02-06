СК завёл дело по факту поджога Никулинского суда
- РИА Новости
«По факту поджога районного суда на западе столицы возбуждено уголовное дело. Проводится необходимый комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, и лица, совершившего преступление», — приводит ТАСС сообщение ГСУ СК России по Москве.
Ранее сообщалось, что в Никулинском суде Москвы произошёл пожар.
Позднее в пресс-службе МВД Москвы сообщили, что возгорание в Никулинском суде произошло из-за брошенной неизвестным бутылки с зажигательной смесью.