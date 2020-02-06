Медики проверили 44 гостиницы в Москве на коронавирус

В Москве медики проверили 44 гостиницы, были осмотрены более 1800 человек, случаев заражения коронавирусом нового типа 2019-nCoV не выявлено. Об этом рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

«В среду, 5 февраля, бригады работали в 44 гостиницах, где были осмотрены более 1800 человек», — приводит РИА Новости сообщение.

Также сообщается, что в Москве проводится ежедневный медицинский осмотр прибывающих с каникул китайских студентов в общежитиях высших учебных заведений, 5 февраля медработники провели осмотр почти 1200 студентов.

Отмечается, что за 5 февраля в инфекционную больницу Департамента здравоохранения Москвы были доставлены девять человек с проявлениями ОРВИ, которые за последние 14 дней находились в КНР.

В оперативном штабе сообщили, что результат лабораторного анализа на коронавирус у всех пациентов отрицательный, в Москве случаев заражения новой коронавирусной инфекцией нет.

31 января вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России выявлено два случая заражения коронавирусом. Оба заболевших являются гражданами КНР.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о состоянии эвакуированных Россией людей из китайского города Ухань в связи со вспышкой коронавируса нового типа 2019-nCoV.