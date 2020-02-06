Медики проверили 44 гостиницы в Москве на коронавирус

Короткая ссылка
В Москве медики проверили 44 гостиницы, были осмотрены более 1800 человек, случаев заражения коронавирусом нового типа 2019-nCoV не выявлено. Об этом рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Медики проверили 44 гостиницы в Москве на коронавирус
  • АГН «Москва»

«В среду, 5 февраля, бригады работали в 44 гостиницах, где были осмотрены более 1800 человек», — приводит РИА Новости сообщение.

Также сообщается, что в Москве проводится ежедневный медицинский осмотр прибывающих с каникул китайских студентов в общежитиях высших учебных заведений, 5 февраля медработники провели осмотр почти 1200 студентов.

Отмечается, что за 5 февраля в инфекционную больницу Департамента здравоохранения Москвы были доставлены девять человек с проявлениями ОРВИ, которые за последние 14 дней находились в КНР.

В оперативном штабе сообщили, что результат лабораторного анализа на коронавирус у всех пациентов отрицательный, в Москве случаев заражения новой коронавирусной инфекцией нет. 

31 января вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России выявлено два случая заражения коронавирусом. Оба заболевших являются гражданами КНР.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о состоянии эвакуированных Россией людей из китайского города Ухань в связи со вспышкой коронавируса нового типа 2019-nCoV.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить