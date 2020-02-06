В Тюменской области рассказали о состоянии заражённой коронавирусом

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Руководитель Департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова рассказала о состоянии гражданки Китая, заражённой новым типом коронавируса 2019-nCoV.
В Тюменской области рассказали о состоянии заражённой коронавирусом
  • РИА Новости

«Китайская студентка чувствует себя хорошо, никаких симптомов нет, но мы выдерживаем тот срок (карантина. — RT), который должны выдержать», — цитирует ТАСС Куликову.

31 января вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России выявлены два случая заражения коронавирусом. Оба заболевших являются гражданами КНР.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова также рассказала о состоянии эвакуированных Россией людей из китайского города Ухань в связи со вспышкой коронавируса нового типа 2019-nCoV.

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