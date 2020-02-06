Володин поручил комитетам Госдумы разобраться с ростом цен на маски

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по охране здоровья, комитету по контролю и регламенту и комитету по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству запросить и проанализировать информацию о завышении аптечными сетями цен на противовирусные препараты и средства индивидуальной защиты.

Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Володин рассказал, что «эта проблема вчера была озвучена президентом Владимиром Владимировичем Путиным: есть случаи, когда на фоне сообщений о вспышке коронавирусной инфекции цены на отдельные препараты, на маски завышаются в 100 раз».

Как отмечает председатель Госдумы, «президент подчеркнул, что реакция должна быть самой серьёзной, вплоть до отзыва лицензии у таких аптек, потому что наживаться на людях недопустимо».

Володин добавил, что «также необходимо взаимодействие со Счётной палатой, с Федеральной антимонопольной службой, чтобы подобных ситуаций не возникало».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания с правительством потребовал отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены в связи с распространением коронавируса.

Как писал RT 4 февраля, в адрес Росздравнадзора и Роспотребнадзора было направлено обращение с предложением запретить аптекам повышать цены на маски и ряд лекарств во время распространения опасных заболеваний.