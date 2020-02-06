В Минтрансе назвали число ожидающих вылета из Китая россиян
- РИА Новости
«Всего 1765 пассажиров — граждан России, имеющих билеты с датой вылета с 6 по 29 февраля, ожидают вылета в Россию», — говорится в сообщении.
Ранее самолёты ВКС России завершили эвакуацию соотечественников из китайской провинции Хубэй — эпицентра распространения коронавируса 2019-nCoV.
Отмечалось, что были вывезены 128 россиян и 16 граждан СНГ, которые обратились в российскую дипмиссию.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о состоянии эвакуированных людей, отметив, что диагноз «коронавирусная инфекция» не поставлен ни одному из них.