В Минтрансе назвали число ожидающих вылета из Китая россиян

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Вылета из Китая в Россию ожидают 1765 россиян с билетами на 6—29 февраля. Об этом информирует пресс-служба российского Минтранса.
В Минтрансе назвали число ожидающих вылета из Китая россиян
  • РИА Новости

«Всего 1765 пассажиров — граждан России, имеющих билеты с датой вылета с 6 по 29 февраля, ожидают вылета в Россию», — говорится в сообщении.

Ранее самолёты ВКС России завершили эвакуацию соотечественников из китайской провинции Хубэй — эпицентра распространения коронавируса 2019-nCoV.

Отмечалось, что были вывезены 128 россиян и 16 граждан СНГ, которые обратились в российскую дипмиссию.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о состоянии эвакуированных людей, отметив, что диагноз «коронавирусная инфекция» не поставлен ни одному из них.

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