Автомобилистов в Москве призвали пересесть на общественный транспорт
- РИА Новости
Соответствующее заявление Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал на своей странице в Twitter.
Никогда такого в феврале не было и вот опять: снегопад и сильный ветер. Вечерний час пик ожидается напряженным (много ДТП, гололед и вот это всё). Будьте осторожны. Если не хочется лишенего стресса, поезжайте на @MoscowMetro, #МЦК и @moscow_mcd, а в аэропорт - на @aeroexpress. pic.twitter.com/fkvNSfYKd0— ЦОДД (@gucodd) February 6, 2020
Водителям посоветовали быть осторожными на дороге, пересесть на метро, МЦК, МЦД или использовать аэроэкспресс.
Ранее стало известно, что в столице в четверг, 6 февраля, ожидаются снег и метель, температура воздуха будет в районе -3 °С.
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