Автомобилистов в Москве призвали пересесть на общественный транспорт

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Автомобилистов в Москве призвали воспользоваться общественным транспортом ввиду снегопада и сильного ветра.
Автомобилистов в Москве призвали пересесть на общественный транспорт
  • РИА Новости

Соответствующее заявление Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал на своей странице в Twitter.

Водителям посоветовали быть осторожными на дороге, пересесть на метро, МЦК, МЦД или использовать аэроэкспресс.

Ранее стало известно, что в столице в четверг, 6 февраля, ожидаются снег и метель, температура воздуха будет в районе -3 °С.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о плюсах и минусах тёплой и холодной зимы в России.

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