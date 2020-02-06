Автомобилистов в Москве призвали пересесть на общественный транспорт

Автомобилистов в Москве призвали воспользоваться общественным транспортом ввиду снегопада и сильного ветра.

Соответствующее заявление Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал на своей странице в Twitter.

Никогда такого в феврале не было и вот опять: снегопад и сильный ветер. Вечерний час пик ожидается напряженным (много ДТП, гололед и вот это всё). Будьте осторожны. Если не хочется лишенего стресса, поезжайте на @MoscowMetro, #МЦК и @moscow_mcd, а в аэропорт - на @aeroexpress. pic.twitter.com/fkvNSfYKd0 — ЦОДД (@gucodd) February 6, 2020

Водителям посоветовали быть осторожными на дороге, пересесть на метро, МЦК, МЦД или использовать аэроэкспресс.

Ранее стало известно, что в столице в четверг, 6 февраля, ожидаются снег и метель, температура воздуха будет в районе -3 °С.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о плюсах и минусах тёплой и холодной зимы в России.