Водителей в Москве призвали к осторожности на дорогах

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В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) призвали водителей в Москве проявлять внимательность и аккуратность из-за ухудшения погоды.
Водителей в Москве призвали к осторожности на дорогах
  • РИА Новости

«Сегодня в Москве до конца дня ожидается снег. Ближе к вечеру температура опустится до минусовых значений. Будет скользко, много мелких ДТП. Будьте аккуратны, соблюдайте скоростной режим», — говорится в заявлении ЦОДД в Twitter.

Ранее синоптики заявили, что на текущей неделе впервые за всю зиму температура в Москве приблизится к климатической норме.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о плюсах и минусах тёплой и холодной зимы в России.

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