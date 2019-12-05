В ЦОДД призвали водителей в Москве отказаться от поездок на машине

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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал водителей в Москве отказаться от поездок на машине из-за неблагоприятных погодных условий.
В ЦОДД призвали водителей в Москве отказаться от поездок на машине
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Соответствующее заявление центр опубликовал на своей странице в Twitter.

«С движением в городе сложновато. Моросящий дождь, мелкие аварии, ремонт + локальные ограничения. Поэтому лучше всего отказаться от поездок на машине», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Москве 5 декабря ожидается до +4 °С, а также небольшие осадки.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал о погоде в столице в декабре.

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