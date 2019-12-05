Синоптик рассказал о погоде в Москве в декабре

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал о погоде в столице в декабре.

«Мои расчёты говорят, что как минимум до середины декабря мы будем находиться под влиянием так называемого западно-восточного переноса воздушных масс. На нас будет сказываться тёплое и влажное дыхание Атлантики, что мы уже почувствовали сегодня. Соответственно, это оттепельная слякотная погода, гололёдные явления, околонулевые температуры. Ночью — слабый минус, днём — слабый плюс. Во второй половине декабря будем постепенно сваливаться в сторону устойчивых отрицательных температур. Но в очень мягком варианте. Ночью это -4…-9 ⁰С, днём -1…-6 ⁰С. В таких параметрах мы подойдём к Новому году. Постепенно будет формироваться снежный покров», — пояснил специалист.

Он также добавил, что это лишь предварительный прогноз.

Ранее Евгений Тишковец в беседе с изданием «Газета.Ru» сообщил, что снежный покров из-за потепления не установится в Москве до середины декабря.