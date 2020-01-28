Синоптики рассказали о продолжительности снегопада в Москве

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В Гидрометцентре России рассказали, сколько продлится нынешний снегопад в Москве.
Синоптики рассказали о продолжительности снегопада в Москве
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс.

«По прогнозу синоптиков, снег и мокрый снег в столице будет идти до глубокой ночи при температуре -1...+1 °С. В Москве может выпасть ещё до 4 мм влаги», — указывается в заявлении.

Отмечается, что коммунальные службы Москвы из-за непогоды переведены в усиленный режим работы.

Ранее в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовали водителям в столице пересесть на общественный транспорт из-за сложной ситуации на дорогах, вызванной снегопадом.

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