Синоптики рассказали о продолжительности снегопада в Москве

В Гидрометцентре России рассказали, сколько продлится нынешний снегопад в Москве.

Об этом сообщает Интерфакс.

«По прогнозу синоптиков, снег и мокрый снег в столице будет идти до глубокой ночи при температуре -1...+1 °С. В Москве может выпасть ещё до 4 мм влаги», — указывается в заявлении.

Отмечается, что коммунальные службы Москвы из-за непогоды переведены в усиленный режим работы.

Ранее в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовали водителям в столице пересесть на общественный транспорт из-за сложной ситуации на дорогах, вызванной снегопадом.