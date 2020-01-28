В ЦОДД посоветовали водителям в Москве пересесть на общественный транспорт
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- РИА Новости
Об этом говорится на странице ведомства в Twitter.
«Весь день будет идти снег. Красотой можно любоваться из окна машины, стоя в пробке, — ждём снижения скорости в городе и увеличения числа заторов. Но если вам куда-то надо поскорее, выбирайте метро, МЦД и МЦК», — говорится в заявлении.
В Москве наконец-то настоящая зима. Весь день будет идти снег. Красотой можно любоваться из окна машины, стоя в пробке - ждём снижения скорости в городе и увеличения числа заторов. Но если вам куда-то надо поскорее, выбирайте метро, МЦД и МЦК. Из 2-х последних красоту тоже видно.— ЦОДД (@gucodd) January 28, 2020
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