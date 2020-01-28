В ЦОДД посоветовали водителям в Москве пересесть на общественный транспорт

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовали водителям в столице пересесть на общественный транспорт из-за сложной ситуации на дорогах, вызванной снегопадом.

Об этом говорится на странице ведомства в Twitter.

«Весь день будет идти снег. Красотой можно любоваться из окна машины, стоя в пробке, — ждём снижения скорости в городе и увеличения числа заторов. Но если вам куда-то надо поскорее, выбирайте метро, МЦД и МЦК», — говорится в заявлении.

В Москве наконец-то настоящая зима. Весь день будет идти снег. Красотой можно любоваться из окна машины, стоя в пробке - ждём снижения скорости в городе и увеличения числа заторов. Но если вам куда-то надо поскорее, выбирайте метро, МЦД и МЦК. Из 2-х последних красоту тоже видно. — ЦОДД (@gucodd) January 28, 2020

Ранее СМИ сообщали, что 28 января в Москве ожидается самый сильный снегопад с начала зимы.

В ноябре 2019 года специалист в области сельского хозяйства профессор Юрий Лачуга в беседе с ФАН рассказал о возможных последствиях бесснежной зимы для урожая 2020 года.