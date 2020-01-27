СМИ предсказали в Москве самый сильный снегопад с начала зимы

Портал «Метеоновости» сообщает, что 28 января Москву ожидает самый сильный снегопад с начала зимы.

В сообщении сайта отмечается, что на восток Европейской территории России надвинулся холодный антициклон с Баренцева моря, который и приведёт к усилению осадков.

«Этот вихрь и поспособствует усилению снегопада в столичном регионе в предстоящую ночь, потому что притормозит атмосферный фронт около Москвы, не даст ему уйти на Волгу, как это удалось атмосферным фронтам накануне», — указывается в заявлении.

Уточняется, что снегопад начнётся 27 января, но максимальной интенсивности он достигнет в ночь на 28-е число.

«За вечер 27 января прирост снега составит около 1 см, в ночь на вторник выпадет от 2 до 5 см снега, днём 28 января снегопад ослабеет, запасы влаги начнут иссякать, прирост снега за день прогнозируется от 1 до 2 см. Этот процесс обещает стать самым щедрым на снег с начала зимы, прирост снега в Москве составит от 4 до 8 см», — говорится в сообщении.

Ранее власти Новосибирска приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации из-за снега.