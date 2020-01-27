В Новосибирске ввели режим ЧС из-за снега

Власти Новосибирска приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации из-за обильных осадков в городе.

«Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности мэрии города Новосибирска приняла решение о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с выпадением сверхнормативного количества осадков и обильными снегопадами в декабре 2019 года и январе текущего года», — указывается в заявлении администрации города.

Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал глава Новосибирска Анатолий Локоть.

Согласно указанному решению, власти города привлекут дополнительную технику для вывоза выпавшего снега с дорог и придомовых территорий. Вместе с этим дополнительные бригады займутся вывозом снега «с мест, невозможных для дальнейшего складирования и уплотнения».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что февраль в европейской части России будет холоднее января. По его словам, температура воздуха будет опускаться до -10 °С.

26 января доцент Университета Тохоку Сасаи Такахиро рассказал, что в России велика вероятность уменьшения количества выпадения снега в ближайшие годы.