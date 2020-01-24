Вильфанд прогнозирует зимний февраль в европейской России
«Мы не ожидаем холодного февраля, не ожидаем, что он будет очень морозным, но все-таки температура будет ниже январской. Он будет неоднородным, будут и периоды похолодания до 5-10 градусов. Температура ожидается по расчетам ниже 10 градусов мороза», — приводит РИА Новости слова Вильфанда.
Он отметил, что «февраль будет больше похож на зимний месяц, хотя и не холодный в целом».
Ранее Вильфанд рассказал, что в столичном регионе в ближайшие дни сохранится зимняя погода.