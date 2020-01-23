Вильфанд рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни
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- РИА Новости
В беседе с телеканалом «360» синоптик отметил, что минувшей ночью температура была в пределах -3…-5 °С. Днём она останется в таком же диапазоне.
Ближайшей ночью воздух остынет до -5…-7 °С, в Подмосковье — до -10 °С.
В четверг в столице и области ожидается небольшой снег.
В пятницу осадки будут более интенсивными, не исключается мокрый снег и дождь.
При этом снежный покров полностью не исчезнет. По словам специалиста, его высота сейчас составляет около 5 см.
В выходные температура повысится: в субботу будет 0…+2 °С, в воскресенье — около 0 °С.
«В понедельник опять -2…-7 °С, и дневные температуры тоже отрицательные. Уже не будет такой теплой погоды с температурой +4 °С. До вторника включительно она будет низкой», — пообещал синоптик.
Он добавил, что со второй половины следующей недели столбики термометров вновь поползут вверх.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в конце недели в Москве ожидается «эпизод настоящей зимы» с похолоданием и снегом.
Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов в беседе с Nation News рассказал, при каких условиях в Россию придут холода.