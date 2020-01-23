Вильфанд рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в столичном регионе в ближайшие дни сохранится зимняя погода.

В беседе с телеканалом «360» синоптик отметил, что минувшей ночью температура была в пределах -3…-5 °С. Днём она останется в таком же диапазоне.

Ближайшей ночью воздух остынет до -5…-7 °С, в Подмосковье — до -10 °С.

В четверг в столице и области ожидается небольшой снег.

В пятницу осадки будут более интенсивными, не исключается мокрый снег и дождь.

При этом снежный покров полностью не исчезнет. По словам специалиста, его высота сейчас составляет около 5 см.

В выходные температура повысится: в субботу будет 0…+2 °С, в воскресенье — около 0 °С.

«В понедельник опять -2…-7 °С, и дневные температуры тоже отрицательные. Уже не будет такой теплой погоды с температурой +4 °С. До вторника включительно она будет низкой», — пообещал синоптик.

Он добавил, что со второй половины следующей недели столбики термометров вновь поползут вверх.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в конце недели в Москве ожидается «эпизод настоящей зимы» с похолоданием и снегом.

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов в беседе с Nation News рассказал, при каких условиях в Россию придут холода.