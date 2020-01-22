Синоптик спрогнозировала «эпизод настоящей зимы» в Москве

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в конце недели в Москве ожидается «эпизод настоящей зимы» с похолоданием и снегом.

Об этом она рассказала РИА Новости.

«Эпизод настоящей зимы ожидается в Москве в четверг и в ночь на пятницу (23 и 24 января. — RT). Уже сегодня к вечеру начнётся снег, который продолжится практически в течение всего дня четверга с различной интенсивностью», — отметила она.

При этом Позднякова указала, что морозная погода продержится примерно до середины дня 24-го числа, а во второй половине температура уже начнёт повышаться и приблизится к нулю, при этом снежный покров сохранится.

Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что снегопад, который должен начаться 22 января, приведёт к образованию в Москве 4-сантиметровых сугробов.

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов в беседе с Nation News рассказал, при каких условиях в Россию придут холода.