Японский учёный предсказал России новые бесснежные зимы
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«Для районов на высоких широтах, таких как Россия, тенденция повышения температуры особенно ярко выражена», — цитирует РИА Новости Такахиро.
Он уточнил, что таким образом, именно в России крайне высока вероятность сокращения количества снега.
«Мало снега будет не только в этом году, но и в дальнейшем», — добавил доцент.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что февраль в европейской части России будет холоднее января.