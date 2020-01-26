Японский учёный предсказал России новые бесснежные зимы

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Доцент университета Тохоку Сасаи Такахиро рассказал, что в России велика вероятность уменьшения количества выпадения снега.
Японский учёный предсказал России новые бесснежные зимы
  • globallookpress.com

«Для районов на высоких широтах, таких как Россия, тенденция повышения температуры особенно ярко выражена», — цитирует РИА Новости Такахиро.

Он уточнил, что таким образом, именно в России крайне высока вероятность сокращения количества снега.

«Мало снега будет не только в этом году, но и в дальнейшем», — добавил доцент.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что февраль в европейской части России будет холоднее января.

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