RT провёл стрим «Либеральный комсомол»

Телеканал RT провёл стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу», выпуск получил название «Либеральный комсомол».

Ведущими стрима стали бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Виталий Серуканов, продюсер RT Митя Леонтьев, а также освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина.

Журналист Иван Голунов, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело о хранении наркотиков, в интервью для стрима прокомментировал извинения прокуратуры перед ним.

Голунов также рассказал, что ему поступили тысячи писем с разными историями и этот объём он не может обработать. RT предложил журналисту передать письма в редакцию телеканала.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.