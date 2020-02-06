RT провёл стрим «Либеральный комсомол»
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Ведущими стрима стали бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Виталий Серуканов, продюсер RT Митя Леонтьев, а также освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина.
Журналист Иван Голунов, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело о хранении наркотиков, в интервью для стрима прокомментировал извинения прокуратуры перед ним.
Голунов также рассказал, что ему поступили тысячи писем с разными историями и этот объём он не может обработать. RT предложил журналисту передать письма в редакцию телеканала.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.