РЖД готова бесплатно развозить эвакуированных из КНР пассажиров
- РИА Новости
«Холдинг «РЖД» готов обеспечить перевозки пассажиров, эвакуированных в Россию из Китая», — приводит РИА Новости сообщение компании.
Отмечается, что безвозмездная поездка до места проживания будет предоставляться по обращениям граждан.
Ранее российское посольство в Китае сообщило, что эвакуация россиян из китайской провинции Хубэй, где зафиксирована вспышка коронавируса нового типа, проведена успешно.
2 февраля стало известно, что РЖД с 3 февраля приостанавливает пассажирское сообщение с Китаем в связи с ситуацией с распространением коронавируса.