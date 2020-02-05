РЖД готова бесплатно развозить эвакуированных из КНР пассажиров

«Российские железные дороги» заявили о готовности бесплатно перевезти до места проживания пассажиров, которые были эвакуированы из Китая.

«Холдинг «РЖД» готов обеспечить перевозки пассажиров, эвакуированных в Россию из Китая», — приводит РИА Новости сообщение компании.

Отмечается, что безвозмездная поездка до места проживания будет предоставляться по обращениям граждан.

Ранее российское посольство в Китае сообщило, что эвакуация россиян из китайской провинции Хубэй, где зафиксирована вспышка коронавируса нового типа, проведена успешно.

2 февраля стало известно, что РЖД с 3 февраля приостанавливает пассажирское сообщение с Китаем в связи с ситуацией с распространением коронавируса.