Заражённых коронавирусом среди эвакуированных из Ухани россиян нет

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Заражённых новым типом коронавируса среди эвакуированных из китайского города Ухань россиян не выявлено. Об этом сообщили в Минобороны России.
Заражённых коронавирусом среди эвакуированных из Ухани россиян нет
  • © РИА Новости

Согласно докладу военных медиков, состояние прибывших из КНР россиян оценивается как удовлетворительное.

В Минобороны отметили, что они будут помещены в благоустроенное временное место размещения в Тюменской области для прохождения карантина.

Ранее сообщалось, что первый самолёт ВКС России с эвакуированными из китайского города Ухань россиянами приземлился в аэропорту Тюмени.

По последним официальным данным, число жертв коронавируса в Китае уже достигло отметки 490, а заражённых в настоящий момент более 24,3 тыс.

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