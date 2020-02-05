В Казани запретили проводить массовые мероприятия для школьников из-за ОРВИ

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В Казани запретили проводить массовые мероприятия для школьников из-за превышения эпидемиологического порога ОРВИ на 35%.
В Казани запретили проводить массовые мероприятия для школьников из-за ОРВИ
  • РИА Новости

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Татарстана.

С 24 по 31 января в республике полностью закрыли две школы в Алексеевском и Тюлячинском районах, а также 172 класса в 29 школах десяти муниципальных образований.

В Казани до 7 февраля закрыт один из классов в гимназии №5, до 6 февраля — семь классов лицея №177 и ещё несколько классов в других образовательных учреждениях.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области объявили об эпидемии гриппа и ОРВИ.

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