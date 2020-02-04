В Челябинской области объявили об эпидемии гриппа и ОРВИ

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В Челябинской области объявили о начале эпидемии гриппа и ОРВИ в регионе.
В Челябинской области объявили об эпидемии гриппа и ОРВИ
  • РИА Новости

«За пятую неделю 2020 года в области зарегистрировано 36 тыс. 133 случая ОРВИ и гриппа. Уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 24,5%», — цитирует URA.RU пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Беременным, страдающим хроническими заболеваниями и пожилым людям специалисты рекомендовали избегать массовых скоплений людей и пользоваться масками.

«В 22 муниципалитетах эпидемический порог превышен более чем на 20%. Двойное превышение зафиксировано в Коркинском, Пластовском, Агаповском, Верхнеуральском районах», — уточнили в Минздраве региона.

С 5 февраля главы муниципалитетов получат право вводить карантин в учебных заведениях и запрете массовых мероприятий.

В настоящее время в Челябинске введён карантин в 23 школах и более чем 700 отдельных классах.

Рассматривается вопрос о закрытии на карантин всех школ города.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в 23 регионах России зафиксировано превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Врач Воронежского центра медицинской профилактики Ольга Бачурина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала об отличии гриппа от других видов ОРВИ.

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