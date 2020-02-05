Суд отказал в медэкспертизе девочке, которую не забирают из клиники

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Суд в Москве отказался назначать комплексную судебно-медицинскую экспертизу девочке, которую родители в течение пяти лет после её рождения не забирают из клиники.
Суд отказал в медэкспертизе девочке, которую не забирают из клиники
  • РИА Новости

«Отказать в назначении комплексной судебно-медицинской экспертизы с физическим обследованием ребёнка. Вопросы, на которые должна была ответить экспертиза, не имеют отношения к сути рассматриваемой ситуации», — приводит ТАСС слова судьи Натальи Коржавиной.

В январе 2019 года сотрудники перинатального медицинского центра «Мать и дитя» сообщили, что в медицинском учреждении на протяжении пяти лет проживает девочка, которую родители отказываются забирать домой, так как якобы опасаются за её здоровье, хотя, по словам специалистов, ребёнок абсолютно здоров.

В конце декабря органы опеки и попечительства Москвы подали иск против родителей девочки об ограничении их родительских прав.

В конце января судебные приставы объявили в розыск родителей девочки.

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