Семью прожившей пять лет в клинике Москвы девочки объявили в розыск

Судебные приставы объявили в розыск родителей пятилетней девочки, которая с самого рождения проживает в столичном перинатальном центре «Мать и дитя», так как семья отказывается её забирать.

Об этом заявила представитель клиники «Мать и дитя» в Пресненском суде Москвы.

«Нами получено исполнительное производство, согласно которому родители объявлены в розыск приставами. Это сделано для того, чтобы было исполнено решение Гагаринского районного суда о том, чтобы родители забрали ребёнка», — цитирует её ТАСС.

Она пояснила, что такое решение связано с тем, что приставы «не могут найти должников».

«Приставы гоняются за ними по всей Москве», — заявила представитель перинатального центра.

В конце декабря органы опеки и попечительства Москвы подали иск против родителей девочки об ограничении их родительских прав.

В январе 2019 года сотрудники перинатального медицинского центра «Мать и дитя» сообщили, что в медицинском учреждении на протяжении пяти лет проживает девочка, которую родители отказываются забирать домой, так как якобы опасаются за её здоровье, хотя, по словам специалистов, ребёнок абсолютно здоров.