Против родителей прожившей в больнице пять лет девочки подали иск

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Органы опеки и попечительства в Москве подали исковое заявление против родителей девочки, которая на протяжении пяти лет живёт в московском перинатальном центре.
Против родителей прожившей в больнице пять лет девочки подали иск
  • РИА Новости

Соответствующее дело зарегистрировано в картотеке Пресненского районного суда.

Категория рассматриваемого дела — «Об ограничении родительских прав».

О ситуации с девочкой стало известно в январе 2019 года благодаря обращению перинатального медицинского центра «Мать и дитя».

Ребёнок к тому моменту уже несколько лет находился в медицинском учреждении. В центре указывали, что девочка могла быть выписана домой, однако родители отказывались забирать ребёнка, говоря, что опасаются за её здоровье.

Ранее сообщалось, что органы опеки намерены подать в суд на родителей.

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