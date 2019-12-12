Против родителей прожившей в больнице пять лет девочки подали иск

Органы опеки и попечительства в Москве подали исковое заявление против родителей девочки, которая на протяжении пяти лет живёт в московском перинатальном центре.

Соответствующее дело зарегистрировано в картотеке Пресненского районного суда.

Категория рассматриваемого дела — «Об ограничении родительских прав».

О ситуации с девочкой стало известно в январе 2019 года благодаря обращению перинатального медицинского центра «Мать и дитя».

Ребёнок к тому моменту уже несколько лет находился в медицинском учреждении. В центре указывали, что девочка могла быть выписана домой, однако родители отказывались забирать ребёнка, говоря, что опасаются за её здоровье.

Ранее сообщалось, что органы опеки намерены подать в суд на родителей.