Против родителей прожившей в больнице пять лет девочки подали иск
- РИА Новости
Соответствующее дело зарегистрировано в картотеке Пресненского районного суда.
Категория рассматриваемого дела — «Об ограничении родительских прав».
О ситуации с девочкой стало известно в январе 2019 года благодаря обращению перинатального медицинского центра «Мать и дитя».
Ребёнок к тому моменту уже несколько лет находился в медицинском учреждении. В центре указывали, что девочка могла быть выписана домой, однако родители отказывались забирать ребёнка, говоря, что опасаются за её здоровье.
Ранее сообщалось, что органы опеки намерены подать в суд на родителей.