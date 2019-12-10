Против родителей прожившей в больнице пять лет девочки подадут иск

Органы опеки и попечительства в Москве в ближайшие дни подадут исковое заявление против родителей девочки, которая на протяжении пяти лет живёт в московском перинатальном центре.

Об этом сообщается на сайте Департамента труда и социальной защиты Москвы.

Отмечается, что с помощью суда органы опеки хотят ограничить пару в родительских правах или даже лишить родительских прав, если будут выявлены дополнительные обстоятельства.

«Учитывая, что судом установлено отсутствие уважительных причин у родителей не забрать ребёнка, а родители всё так же не предпринимают никаких действий, чтобы забрать девочку, органы опеки и попечительства в ближайшие дни подадут исковое заявление об ограничении родителей девочки в родительских правах», — указывается в заявлении.

В рамках судебного разбирательства органы опеки собираются подать ходатайство о проведении комплексной судебно-медицинской экспертизы в отношении девочки и её родителей.

Как указывает департамент, о ситуации стало известно в январе 2019 года благодаря обращению перинатального медицинского центра «Мать и дитя». Ребёнок к тому моменту же несколько лет находился в медицинском учреждении. В центре указывали, что девочка могла быть выписана домой, однако родители отказывались забирать ребёнка, говоря, что боятся за её здоровье.

Ранее Выборгский районный суд Санкт-Петербурга не удовлетворил иск органов опеки о лишении родительских прав инвалида по слуху Олеси Уткиной, которую разлучили с двумя маленькими детьми, а затем передали их из соцучреждений под опеку бабушке.