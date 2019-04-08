Суд в Петербурге не стал лишать родительских прав слабослышащую мать-одиночку

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга не удовлетворил иск органов опеки о лишении родительских правах инвалида по слуху Олесю Уткину, которую разлучили с двумя маленькими детьми, а затем передали их из соцучреждений под опеку бабушке.

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«Мы выиграли! Все обвинения полностью отклонены, Олеся восстановлена в родительских правах. Даже прокурор настаивала, что её не надо было лишать прав», — рассказала президент ассоциации приёмных родителейПетербурга Мария Эрмель.

Ранее RT писал об Олесе Уткиной, которая отстаивает право воспитывать двух детей. По словам женщины, сына и дочь забрали после того, как она не открыла дверь врачу — не услышала стук в дверь, поскольку её слуховой аппарат сломался.

1 апреля судья заслушала позиции сторон по делу.