Кузнецова рассказала о ситуации с девочкой из перинатального центра Москвы

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Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова сообщила, что находящуюся всю жизнь в перинатальном центре пятилетнюю девочку до сих пор не забрали родственники.
Кузнецова рассказала о ситуации с девочкой из перинатального центра Москвы
  • РИА Новости

«Сейчас мы знаем, что ребёнок до сих пор в больнице. До сих пор не пришёл ни папа, ни мама, ни бабушка, ни дедушка — никто их родственников. Предварительно, на 14 января назначен суд», — приводит Интерфакс её слова.

О ситуации с девочкой стало известно в январе 2019 года благодаря обращению перинатального медицинского центра «Мать и дитя».

Ребёнок к тому моменту уже несколько лет находился в медицинском учреждении. В центре говорили, что девочка могла быть выписана домой, однако родители отказывались забирать ребёнка, говоря, что опасаются за её здоровье.

«Пока не подан иск о лишении прав, возможность одуматься есть. Мы можем оказаться в страшной ситуации — при здоровых и живых родителях ребёнок окажется сиротой, причём имея братьев и сестёр. И следующий вариант — когда родители всё-таки решат забрать ребёнка. Органы опеки согласились сопровождать ситуацию, помогать, поискать решение, чтобы ребёнок был в семье», — сказала Кузнецова.

Ранее органы опеки и попечительства в Москве подали исковое заявление против родителей девочки.

13 декабря в московской прокуратуре объяснили RT, что не возбудили в марте уголовные дела по поводу инцидента, потому что не нашли признаков преступления.

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