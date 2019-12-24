Кузнецова рассказала о ситуации с девочкой из перинатального центра Москвы
- РИА Новости
«Сейчас мы знаем, что ребёнок до сих пор в больнице. До сих пор не пришёл ни папа, ни мама, ни бабушка, ни дедушка — никто их родственников. Предварительно, на 14 января назначен суд», — приводит Интерфакс её слова.
О ситуации с девочкой стало известно в январе 2019 года благодаря обращению перинатального медицинского центра «Мать и дитя».
Ребёнок к тому моменту уже несколько лет находился в медицинском учреждении. В центре говорили, что девочка могла быть выписана домой, однако родители отказывались забирать ребёнка, говоря, что опасаются за её здоровье.
«Пока не подан иск о лишении прав, возможность одуматься есть. Мы можем оказаться в страшной ситуации — при здоровых и живых родителях ребёнок окажется сиротой, причём имея братьев и сестёр. И следующий вариант — когда родители всё-таки решат забрать ребёнка. Органы опеки согласились сопровождать ситуацию, помогать, поискать решение, чтобы ребёнок был в семье», — сказала Кузнецова.
Ранее органы опеки и попечительства в Москве подали исковое заявление против родителей девочки.
13 декабря в московской прокуратуре объяснили RT, что не возбудили в марте уголовные дела по поводу инцидента, потому что не нашли признаков преступления.