В прокуратуре Москвы объяснили, почему не возбудили дела о прожившей в больнице пять лет девочке
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Следственный комитет вынес постановления ещё 13 марта этого года. Претензии заключаются в том, что девочку незаконно держат в клинике, медицинские услуги в ней небезопасны, а родители не исполняют своих обязанностей по воспитанию. В тот же день московская прокуратура отменила эти постановления.
Отец ребёнка заключил с медцентром договор, согласно которому девочка находилась в клинике вместе с няней, поэтому сведений о незаконном лишении свободы или фактов жестокого обращения с ней не зафиксировано.
Также в материалах не было сведений о том, что предоставление услуги «Роды» не отвечает требованиям безопасности жизни или здоровья клиентов.
В связи с этим у прокуратуры не было оснований возбуждать дела по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», «Незаконное лишение свободы» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
В сообщении московской прокуратуры указывается, что только после прокурорской проверки администрация центра «Мать и дитя» обратилась в суд с иском, чтобы родители забрали девочку из клиники.
Ранее органы опеки и попечительства в Москве подали исковое заявление против родителей девочки, которая на протяжении пяти лет живёт в московском перинатальном центре.
Категория рассматриваемого дела — «Об ограничении родительских прав».
О ситуации с девочкой стало известно в январе 2019 года благодаря обращению перинатального медицинского центра «Мать и дитя».
Ребёнок к тому моменту уже несколько лет находился в медицинском учреждении. В центре указывали, что девочка могла быть выписана домой, однако родители отказывались забирать её, говоря, что опасаются за её здоровье.