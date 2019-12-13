В прокуратуре Москвы объяснили, почему не возбудили дела о прожившей в больнице пять лет девочке

В московской прокуратуре объяснили RT, что не возбудили в марте уголовные дела по поводу содержания пятилетней девочки в клинике «Мать и дитя», потому что не нашли признаков преступления.

Следственный комитет вынес постановления ещё 13 марта этого года. Претензии заключаются в том, что девочку незаконно держат в клинике, медицинские услуги в ней небезопасны, а родители не исполняют своих обязанностей по воспитанию. В тот же день московская прокуратура отменила эти постановления.

Отец ребёнка заключил с медцентром договор, согласно которому девочка находилась в клинике вместе с няней, поэтому сведений о незаконном лишении свободы или фактов жестокого обращения с ней не зафиксировано.

Также в материалах не было сведений о том, что предоставление услуги «Роды» не отвечает требованиям безопасности жизни или здоровья клиентов.

В связи с этим у прокуратуры не было оснований возбуждать дела по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», «Незаконное лишение свободы» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

В сообщении московской прокуратуры указывается, что только после прокурорской проверки администрация центра «Мать и дитя» обратилась в суд с иском, чтобы родители забрали девочку из клиники.

Ранее органы опеки и попечительства в Москве подали исковое заявление против родителей девочки, которая на протяжении пяти лет живёт в московском перинатальном центре.

Категория рассматриваемого дела — «Об ограничении родительских прав».

О ситуации с девочкой стало известно в январе 2019 года благодаря обращению перинатального медицинского центра «Мать и дитя».

Ребёнок к тому моменту уже несколько лет находился в медицинском учреждении. В центре указывали, что девочка могла быть выписана домой, однако родители отказывались забирать её, говоря, что опасаются за её здоровье.