В прокуратуре Москвы объяснили, почему не возбудили дела о прожившей в больнице пять лет девочке

Короткая ссылка
В московской прокуратуре объяснили RT, что не возбудили в марте уголовные дела по поводу содержания пятилетней девочки в клинике «Мать и дитя», потому что не нашли признаков преступления.
В прокуратуре Москвы объяснили, почему не возбудили дела о прожившей в больнице пять лет девочке
  • © СК РФ

Следственный комитет вынес постановления ещё 13 марта этого года. Претензии заключаются в том, что девочку незаконно держат в клинике, медицинские услуги в ней небезопасны, а родители не исполняют своих обязанностей по воспитанию. В тот же день московская прокуратура отменила эти постановления.

Отец ребёнка заключил с медцентром договор, согласно которому девочка находилась в клинике вместе с няней, поэтому сведений о незаконном лишении свободы или фактов жестокого обращения с ней не зафиксировано.

Также в материалах не было сведений о том, что предоставление услуги «Роды» не отвечает требованиям безопасности жизни или здоровья клиентов.

В связи с этим у прокуратуры не было оснований возбуждать дела по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», «Незаконное лишение свободы» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

В сообщении московской прокуратуры указывается, что только после прокурорской проверки администрация центра «Мать и дитя» обратилась в суд с иском, чтобы родители забрали девочку из клиники.

Ранее органы опеки и попечительства в Москве подали исковое заявление против родителей девочки, которая на протяжении пяти лет живёт в московском перинатальном центре.

Категория рассматриваемого дела — «Об ограничении родительских прав».

О ситуации с девочкой стало известно в январе 2019 года благодаря обращению перинатального медицинского центра «Мать и дитя».

Ребёнок к тому моменту уже несколько лет находился в медицинском учреждении. В центре указывали, что девочка могла быть выписана домой, однако родители отказывались забирать её, говоря, что опасаются за её здоровье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить