Все школы Якутска закрыты на карантин

Во всех школах Якутска для учащихся всех классов объявлен карантин в связи с распространением ОРВИ.

«Для недопущения массовой заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с 6 по 16 февраля включительно приостанавливается учебный процесс с 1 по 11(12) классы в образовательных учреждениях Якутска», — приводит Интерфакс сообщение мэрии.

Отмечается, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Якутске напряжённая.

В конце января пресс-служба администрации Якутска сообщила об отмене занятий в школах города из-за сильных морозов.