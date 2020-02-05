Все школы Якутска закрыты на карантин

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Во всех школах Якутска для учащихся всех классов объявлен карантин в связи с распространением ОРВИ.
Все школы Якутска закрыты на карантин
  • РИА Новости

«Для недопущения массовой заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с 6 по 16 февраля включительно приостанавливается учебный процесс с 1 по 11(12) классы в образовательных учреждениях Якутска», — приводит Интерфакс сообщение мэрии.

Отмечается, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Якутске напряжённая.

В конце января пресс-служба администрации Якутска сообщила об отмене занятий в школах города из-за сильных морозов.

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