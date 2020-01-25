В Якутске отменили занятия в школах из-за сильных морозов

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Пресс-служба администрации Якутска сообщила об отмене занятий в школах города из-за сильных морозов.
В Якутске отменили занятия в школах из-за сильных морозов
  • РИА Новости
  • © Болот Бочкарев

На сайте отмечается, что, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в городе в районе аэропорта утром составляла -46 °С.

«В связи с погодными условиями объявлен актированный день для учащихся первых — пятых классов всех школ города Якутска и пригородов (первая смена)», — говорится в заявлении.

Ранее портал Mkset.ru сообщил об усилении ветра до 18 м/с в Башкирии.

24 января научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что февраль в европейской части России будет холоднее января, температуры могут опускаться до -10 °С.

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