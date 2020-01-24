В Башкирии предупредили об усилении ветра до 18 м/с

В Башкирии предупредили об ухудшении погоды в субботу, 25 января.

Об этом сообщает Mkset.ru со ссылкой на госкомитет по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозу управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается усиление ветра до 18 м/с, снежные заносы, метель, снежный накат и гололедица. Возможно ухудшение видимости до 500—1000 метров.

Также стало известно о погоде в Москве и Московской области. В течение недели почти каждый день будут идти снег и дождь, передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что февраль в европейской части России будет холоднее января, температуры могут опускаться до -10 °С.