В Иркутской области проводят проверку по факту отравления 12 школьников

Следователи начали проверку по факту отравления 12 школьников в деревне Карлук, заявили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru. «21 января ученики карлукской средней школы обратились в медучреждение с жалобами на плохое самочувствие. У 12 ребят обнаружили острую кишечную инфекцию, ещё у нескольких школьников были слабые симптомы отравления», — заявили в ведомстве. Согласно проверке Роспотребнадзора, на производстве, поставляющем молоко, нарушались санитарные нормы. Следователи опрашивают руководство учебного заведения. Устанавливаются подробности случившегося. Ранее URA.RU сообщало, что названы причины вспышки сальмонеллёза среди воспитанников детсада в Ханты-Мансийске.