В Иркутской области проводят проверку по факту отравления 12 школьников

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Следователи начали проверку по факту отравления 12 школьников в деревне Карлук, заявили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.
В Иркутской области проводят проверку по факту отравления 12 школьников
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«21 января ученики карлукской средней школы обратились в медучреждение с жалобами на плохое самочувствие. У 12 ребят обнаружили острую кишечную инфекцию, ещё у нескольких школьников были слабые симптомы отравления», — заявили в ведомстве.

Согласно проверке Роспотребнадзора, на производстве, поставляющем молоко, нарушались санитарные нормы.

Следователи опрашивают руководство учебного заведения. Устанавливаются подробности случившегося.

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