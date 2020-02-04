В Иркутской области проводят проверку по факту отравления 12 школьников
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
«21 января ученики карлукской средней школы обратились в медучреждение с жалобами на плохое самочувствие. У 12 ребят обнаружили острую кишечную инфекцию, ещё у нескольких школьников были слабые симптомы отравления», — заявили в ведомстве.
Согласно проверке Роспотребнадзора, на производстве, поставляющем молоко, нарушались санитарные нормы.
Следователи опрашивают руководство учебного заведения. Устанавливаются подробности случившегося.
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