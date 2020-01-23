Названы причины вспышки сальмонеллёза среди воспитанников детсада в Ханты-Мансийске

Причинами вспышки сальмонеллёза среди воспитанников детского сада «Страна чудес» в Ханты-Мансийске стали заражённая продукция птицеводства и нарушение технологии её приготовления.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

«Основная эпидемиологическая гипотеза произошедшего — это заражённая продукция птицеводства и нарушение технологии её приготовления в самом учреждении. Как только эта продукция засветилась, мы отработали ситуацию по всей Югре и приостановили поставки этой продукции», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что в известность поставлены и представители регионального Роспотребнадзора, на территории которого расположено производство.

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