Названы причины вспышки сальмонеллёза среди воспитанников детсада в Ханты-Мансийске
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.
«Основная эпидемиологическая гипотеза произошедшего — это заражённая продукция птицеводства и нарушение технологии её приготовления в самом учреждении. Как только эта продукция засветилась, мы отработали ситуацию по всей Югре и приостановили поставки этой продукции», — сказали в ведомстве.
Там отметили, что в известность поставлены и представители регионального Роспотребнадзора, на территории которого расположено производство.
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