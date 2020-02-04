Эксперт оценила утверждения о возможности заражения раком

Глава Ассоциации онкопациентов «Здравствуй!» Ирина Боброва прокомментировала утверждение о том, что рак может быть заразным.

По её словам, на сегодняшний день это самый большой миф, связанный с раком.

«Этот миф нужно ломать на корню, потому что онкологические заболевания не заразны. Рак может передаваться по наследству, потому что существуют определенные генетические поломки, которые обуславливают предрасположенность к тому или иному виду онкологического заболевания. Но и это ещё не означает, что человек заболеет именно этим типом рака», — отметила специалист в беседе с ФАН.

Она объяснила, что люди, у которых выявлены генетические поломки, попадают в группу онкологического риска, и в определенном возрасте должны тщательно следить за своим здоровьем и проходить обследования.

Ранее онколог Вадим Гутник в беседе с НСН оценил исследование немецких учёных о факторах возникновения онкологических заболеваний, среди которых пропускающие до 47% ультрафиолетовых лучей стёкла самолётов, засыпание со смартфоном, слишком горячие напитки и злоупотребление алкоголем.