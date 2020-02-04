Эксперт оценил скидку в 50% на оплату штрафов по новому КоАП

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Анна Лушникова
Руководитель политической экспертной группы Константин Калачёв прокомментировал RT сообщение российского Минюста о том, что проект нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает возможность предоставления скидки в размере 50% на оплату штрафов по 60% статей.
Эксперт оценил скидку в 50% на оплату штрафов по новому КоАП
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«Щадящие меры всегда лучше. Логично, с одной стороны, говорить о неотвратимости наказаний, предполагая, что Россия — правовое государство, в котором все предписания соблюдаются, а с другой — не пускать людей по миру. Соответственно, предоставление скидки в размере 50% на оплату штрафов по 60% статей можно только приветствовать», — считает эксперт.

По словам Калачёва, если нарушение не является тяжёлым, «можно принять во внимание те обстоятельства, в которых находится конкретный человек».

«Любые подобные инициативы можно только приветствовать. В данном случае это совершенно правильное решение», — сказал он.

Ранее в Минюсте России сообщили, что проект нового КоАП предусматривает возможность предоставления скидки в размере 50% на оплату штрафов по 60% статей.

Отмечается, что действие скидки может распространиться на 1000 из 1666 проектируемых составов административных правонарушений, что в восемь раз больше, чем было раньше.

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