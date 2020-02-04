Росавиация назвала число выполняющих рейсы в КНР авиакомпаний России

Короткая ссылка
Пять из 11 российских авиакомпаний, осуществлявших авиаперевозки в Китай до ухудшения эпидемиологической ситуации из-за распространения коронавируса, продолжают выполнять рейсы в эту страну, сообщили в Росавиации.
Росавиация назвала число выполняющих рейсы в КНР авиакомпаний России
  • Reuters

«На 3 февраля 2020 года из 11 российских авиакомпаний, выполнявших полёты в Китай ранее, продолжают осуществлять рейсы пять авиакомпаний: «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «Сибирь», «АЙ ФЛАЙ» и «ИрАэро», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом авиакомпании «АЙ ФЛАЙ» и «Сибирь» приняли решение приостановить полёты в КНР с 4 февраля.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова допустила, что выполнение чартерных рейсов из Китая может быть приостановлено с 14 февраля. В то же время, по её словам, оснований для полного прекращения авиасообщения с Китаем нет.

Авиакомпания S7 Airlines также объявила о прекращении полётов в города материкового Китая и Гонконг с 4 февраля по 28 марта 2020 года.

Газета «Известия» писала, что, по мнению экспертов, вспышка коронавируса в Китае может привести к сокращению товарооборота между Россией и КНР на 2—4%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить