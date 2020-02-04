Росавиация назвала число выполняющих рейсы в КНР авиакомпаний России

Пять из 11 российских авиакомпаний, осуществлявших авиаперевозки в Китай до ухудшения эпидемиологической ситуации из-за распространения коронавируса, продолжают выполнять рейсы в эту страну, сообщили в Росавиации.

«На 3 февраля 2020 года из 11 российских авиакомпаний, выполнявших полёты в Китай ранее, продолжают осуществлять рейсы пять авиакомпаний: «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «Сибирь», «АЙ ФЛАЙ» и «ИрАэро», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом авиакомпании «АЙ ФЛАЙ» и «Сибирь» приняли решение приостановить полёты в КНР с 4 февраля.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова допустила, что выполнение чартерных рейсов из Китая может быть приостановлено с 14 февраля. В то же время, по её словам, оснований для полного прекращения авиасообщения с Китаем нет.

Авиакомпания S7 Airlines также объявила о прекращении полётов в города материкового Китая и Гонконг с 4 февраля по 28 марта 2020 года.

Газета «Известия» писала, что, по мнению экспертов, вспышка коронавируса в Китае может привести к сокращению товарооборота между Россией и КНР на 2—4%.